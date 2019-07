Meteo, farà sempre più caldo. Weekend a 40 gradi in Campania Le previsioni. I consigli: bere molto e non utilizzare sconsideratamente condizionatori

Farà sempre più caldo, con la colonnina dei termometri che non si abbasserà di molto durante la notte. Fino a venerdì, infatti, le temperature saranno abbondantemente al di sopra della media stagionale, con un ulteriore rialzo atteso per il fine settimana e che durerà fino al martedì successivo. Tutto questo a causa di un anticiclone africano, l'ennesimo, che già è in arrivo su tutta l'Italia e che nei prossimi giorni si stabilizzerà sul centro-sud, portando ad un ulteriore aumento delle temperature. Farà più caldo al Sud dove sono previsti picchi di 40 gradi e, addirittura, di 44 in alcune zone interne della Sicilia, come spiegato dalla redazione de ilMeteo.it nelle ultime ore. Senza contare la percentuale di umindità registrata in molte zone che renderà oltremodo insopportabile il gran caldo.

A Napoli, il gran caldo raggiungerà più "umanamente" quota 35 gradi nei prossimi giorni, per poi registrare una ulteriore impennata nel fine settimana, dovuto proprio al ritorno di un'alta pressione sub-tropicale che causerà la già citata ondata di calore africana. Temperature che si aggireranno attorno ai 38 gradi nelle ore più calde, mentre le minime si attesteranno attorno ai 25 gradi. Il consiglio degli esperti è quello di evitare di restare troppo tempo esposti al sole, in particolare per chi ha una pelle delicata e di bere molto consumando pasti freschi leggere e carichi di frutta e verdura. Attenzione anche ai colpi di sole ed all'utilizzo eccessivo dei condizionatori, soprattutto per chi lavora in ufficio: proprio il contraccolpo tra la temperatura fresca degli uffici e quella calda dell'esterno può portare anche a malanni stagionali, come raffreddore, tosse e in qualche caso perfino bronchite. Insomma, un invito alla prudenza per evitare odiose conseguenze dovute al gran caldo torrido di questi giorni.