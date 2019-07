Cadono calcinacci, paura in via De Renzi Strada transennata e chiusa al traffico: già nel 2015 episodi a rischio

In attesa che Avellino rinasca, come ha promesso il sindaco Gianluca Festa, via De Renzi viene chiusa al traffico. Per l'ennesima volta la caduta di calcinacci dalla facciata ovest del “grattacielo” ha consigliato misure di prevenzione a vigili del fuoco e vigili urbani. Il problema è che la strada è transennata da domenica scorsa ma di vedere avviato un minimo di cantiere per cercare di recuperare la facciata non se ne parla. Trattandosi di un'arteria in pieno centro cittadino, i disagi non sono pochi.

Lo stesso edificio è stato protagonista, sempre per caduta calcinacci, di episodi a rischio già nel 2015.

Evidentemente dopo quattro anni nulla è stato fatto.