Via le transenne da piazza Amendola, rivive il centro storico Esulta il comitato "Salviamo la Dogana". Ora si pensa alla riqualificazione dell'area

Via le transenne da piazza Amendola, l’area antistante il palazzo della Dogana. Dopo 10 anni ritorna a vivere il centro storico. Esultano comitati e commercianti che vivono nella speranza di un rilancio commerciale della zona. Questa mattina il promotore del comitato “Salviamo la Dogana” Franco Festa era sul posto per vedere con la gioia dei suoi occhi la nuova piazza.

«Ora verra la fase successiva del recupero, noi continuiamo con la stessa testardaggine insieme agli altri componenti del comitato e ai commercianti che amano questa città».

«Un bel giorno per tutti, per i commercianti e per i residenti, - dichiara Giuseppe Iannaccone titolare della gioielleria di via Nappi, ma è solo un primo passo, non ci fermeremo perché continueremo a indicare proposte per rilanciare la zona».