Acqua, guasto a Camporeale: rubinetti a secco In serata la rottura di una conduttura ha imposto lo stop all'erogazione della risorsa

Continuano le sospensioni dell’erogazione idrica in Irpinia. Un po’ a macchia di leopardo. Nelle scorse ore era toccato al territorio di Monteforte Irpino, nell’hinterland del capoluogo. E tornano i disagi a Camporeale nel territorio di Ariano irpino. Tutta colpa – fanno sapere dall’Alto Calore – dei forti assorbimenti idrici e di un guasto verificatosi in zona. Le sospensioni si verificheranno anche – per ora a rotazione – nel resto della provincia, ma se dovesse continuare il periodo di siccità, o anche se le eventuali precipitazioni non dovessero essere sufficienti, l’emergenza idrica sarebbe inevitabile.Nel frattempo la Puglia – e non solo – hanno chiesto di aumentare la captazione di acqua dalle sorgenti irpine, mentre il numero uno dell’Alto Calore Michelangelo Ciarcia ha precisato come i livelli di assorbimento si siano innalzati a dismisura e le sorgenti di conseguenza si sono ridotte. Insomma, una nuova crisi idrica sembra essere alle porte. Cittadini su tutte le furie soprattutto per l’annosa questione delle condutture colabrodo, che restano il problema principale nel disperdimento della risorsa.