A16, chiuso tratto verso Napoli tra Grottaminarda e Benevento Indicati i percorsi alternativi

Per programmati lavori di manutenzione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 06:00 di martedì 9 luglio Roma, 5 luglio 2019 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto tra Grottaminarda e Benevento e la stazione di Benevento in entrata verso Napoli, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 06:00 di martedì 9 luglio per chi proviene da Canosa. In alternativa, si consiglia di uscire a Grottaminarda e seguire la SS90 in direzione Benevento per poi immettersi sulla SS7 seguendo le indicazioni fino a Benevento e successivamente le indicazioni per Pratola Serra-Avellino dove far rientro in autostrada A16 Napoli-Canosa dal casello di Avellino Est.