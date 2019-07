Ferragosto avellinese, ci sarà anche il concerto al Corso Si mantiene la tradizione del 16 agosto, altri 9 concerti in periferia e musica in piazza Amendola

Nove concerti in periferia e uno lungo il corso Vittorio Emanuele. Si va gia definendo il ferragosto avellinese. Il sindaco Gianluca Festa assicura un programma ricco che coinvolga sia il centro che le periferie. Il concerto del 16 agosto, come da tradizione, non verrà abolito. Poi gli altri 9 per le zone periferiche. Musica anche nell’area della Dogana, piazza Amendola, appena dissequestrata. E proprio sull’antico palazzo del centro storico il sindaco ha già pronto un progetto per la riqualificazione della facciata e dell’area circostante.

Per quanto riguarda la nuova giunta, Festa ha annunciato che la settimana prossima ufficializzerà la sua squadra di Governo. «Nessun cambiamento in vista - ha ribadito - nessuno ha mai parlato di Basile come assessore. Un nome circolato sui giornali».