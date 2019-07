Il mercato si sposta a Valle: Gli ambulanti protestano E i residenti denunciano: "Difficoltà enormi per uscire di casa"

Da oggi e fino a sabato prossimo il mercato di Avellino dal piazzale dello stadio Partenio impegnato per le Universiadi si sposta a Rione Valle, con le bancarelle sistemate tra via Manfra, via Morosini e via Marotta. Commercianti e residenti con opinioni discordanti su questo cambio di location.

Qualcuno è decisamente scontento per il trasloco forzato in un momento della stagione decisamente favorevole alle vendite. “Un cambio di abitudini per i clienti che sicuramente andrà ad incidere. Certo si tratta di un paio di volte, è sopportabile ma avremmo potuto organizzarci meglio".

Qualche residente ha manifestato tutto il suo disappunto anche sui social sentendosi quasi intrappolato in casa, con difficoltà enormi anche per prendere la macchina e uscire dalla propria abitazione. Qualcun altro invece vede il bicchiere mezzo pieno e trova in questa occasione un'opportunità per il rilancio commerciale di una zona abitualmente dimenticata e abbandonata.

Tutto sommato soddisfatto del primo banco di prova il presidente del Comitato “La Voce di Valle”, Raffaele Taglialatela: “E' stato un successo dal punto di vista commerciale, certo se avessero messo un presidio sanitario fisso sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.