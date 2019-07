Avellino. Il cachet di Morgan devoluto in beneficenza Ecco a chi sono stati donati i soldi del concerto delle polemiche

Devoluto in beneficenza il cachet destinato al cantante Morgan, chiamato ad Avellino a fine giugno per un concerto. L'artista contestò la scenografia e il compenso troppo basso, dichiarando sin da subito di rinunciare ai soldi e di destinarli in beneficenza. Una dichiarazione che aveva innescato polemiche a pioggia in Irpinia e non solo.



L’associazione che ha organizzato la rassegna di street food, Irpinia Mood dove è stato ospite il cantante, ha destinato a varie associazioni il denaro. Il management dell’artista ha trattenuto 3mila dei 7mila euro pattuiti. I 4mila euro restanti sono stati assegnati alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus della Caritas di Avellino, al Comune di Avellino per l’installazione di un parchetto giochi per i bambini, a tre associazioni impegnate nella tutela degli animali, che sono “In ricordo di Lacuna”, “Aipa” e “Rifugio di Camilla”.

Tutto annotato e pubblicato con tanto di documenti scritti di quanto avvenuto, sulla pagina social dell'associazione.

"Avevamo chiesto a Morgan e al suo management di autorizzarci a devolvere in beneficenza quanto pattuito come cachet per poter dare un sostegno alle criticità che questo territorio vive.

Ed ecco qui, come da accordi, i contributi di quattromila euro totali (la cifra tanto discussa al netto delle spese vive) alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax (Caritas Diocesi di Avellino) per l'impegno per i poveri e i senzatetto, al Comune di Avellino per regalare sorrisi ai più piccoli di questa città, all' Aipa Canile Atripalda, a Il Rifugio di Camilla, a In ricordo di Lacuna perché fanno i salti mortali per occuparsi del randagismo in questa terra. Da un momento poco sereno, indipendente dal nostro operato, sono nati un concerto vissutissimo e una redistribuzione economica in beneficenza, alla fine viva il lupo sul serio!"