Malore in casa, Carmen muore a 19 anni. "Siamo distrutti" Cordoglio sui social. Domani i funerali a Zungoli alle ore 15 nella chiesa Madre

La comunità di Zungoli è sotto choc per la tragica fine di una giovanissima ragazza, Carmen De Feo, stroncata da un malore a soli 19 anni. Il cuore di Carmen ha cessato di battere. Si è sentita male in casa. Durante la corsa verso l'ospedale a bordo di un’ambulanza la situazione si è aggravata. I sanitari del 118 avevano prestato immediato soccorso verso le 11,30 della mattina ed hanno raggiunto il nosocomio di Ariano Irpino in tempi rapidissimi. Tutto inutile. La giovane studentessa appassionata di fotografia vitale e gioiosa si è spenta. Sembrerebbe che la causa del decesso sia stato un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Domani si terranno i funerali, nella chiesa madre di Zungoli alle ore 15. Una comunità sgomenta per la morte di una ragazza giovane e amata da tutti. Carmen, lascia i genitori Grazina e Tonino e la sorella Imma, il fidanzato Rocco e il cognato Antonio, gli zii, parenti, cugini e tanti amici e persone che le volevano bene. Intanto sul social corrono i messaggi di dolore e ricordo di una bellissima e giovanissima donna che viveva col sorriso il suo tempo, così tragicamente interrotto.

"Addio Carmen. sempre con il sorriso e il rispetto verso gli altri.

Sei una di quelle persone che non morirà mai, eternamente qui, nel tuo paesino che ora ha il cuore in gola", scrive Roberta ricordando quella innata capacità della diciannovenne di esprimere gioia. Un fiocco nero sulla pagina social, Zungoli, uno de borghi più belli d'Italia, bandiera arancione ricorda il dramma condiviso dalla piccola e unita comunità che sta provando a portare vicinanza e cordoglio ai familiari: "Riposa in pace Carmen, ingiustizia e amarezza."

"Il tuo bel sorriso ci darà sempre gioia. Un Angelo preso da noi. Per te e i tuoi cari tutto il nostro amore. Non ci sono parole... Lina..." scrive Aristidite. E poi c'è Toto che annota: Subire una perdita in un giorno in cui il cielo è azzurro è una contraddizione che non capirò mai... Oggi un'altra figlia della nostra terra ci ha lasciati, la tua improvvisa ascesa tra le braccia di nostro Signore ha lasciato noi tutti attoniti in un vuoto incolmabile per la tua famiglia e per tutti quelli che hanno avuto modo di condividere con i tuoi 19 anni la tua breve esistenza terrena. Tu giovane e bella, un fiore nel pieno della sua fioritura, tu una figlia di tutti noi. Da questa sera il paradiso avrà un nuovo angelo, e a noi ci basterà volgere lo sguardo al cielo stellato per vederti brillare più delle altre stelle.

Da questa sera sarai un un'angelo guida per i tuoi cari...spetterà a te stargli vicino e consolarli della tua mancanza.Io e tutta la cittadinanza di Ariano siamo vicini alla tua famiglia e ci stringiamo con un un'abbraccio fraterno a tutta la comunità di Zungoli dove sei nata e hai trascorso anche se brevemente i tuoi anni più belli...Riposa in pace Carmen, piccolo angelo".