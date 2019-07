Universiadi, al campo Coni c'è Iannace con le visite gratuite Lotta al cancro e promozione della salute attraverso il valore dello sport ad Avellino

Prevenzione medica gratuita, con il dottore Carlo Iannace al villaggio dello sport presso il campo Coni di via Tagliamento. Il dottore Iannace sarà presente all’interno del villaggio dello sport days Universiadi 2019.Si effettueranno, per l’occasione, visite gratuite per la prevenzione.Le visite saranno effettuate dalle ore 17.30 alle 19.00 di martedì 9 luglio. Per prenotazione chiamate Tiziana Urciuoli 346.0419090.