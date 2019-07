Italia's Got Talent ad Avellino: caccia ai posti al Gesualdo Basta mandare una email per assistere gratuitamente alla terza tappa delle audizioni

Torna al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino Italia’s Got Talent. Una festa per il capoluogo che attende il grande evento in programma per settembre. Per partecipare come pubblico ad Avellino lo staff precisa che basta mandare una email a: pubblico.avellino@italiasgottalent.it

Le date di Avellino

Dunque sono tutti invitati a partecipare come pubblico dal vivo allo show più divertente di tutti i tempi di TV8 e Sky Uno: che farà tappa ad Avellino al Teatro Carlo Gesualdo Avellino in piazza Castello, nei seguenti giorni:- venerdì 6 settembre 2019 - sabato 7 settembre 2019 - domenica 8 settembre 2019.

La giuria

Alla guida dell’edizione 2019 del talent prodotto da Fremantle confermatissima Lodovica Comello, che accoglierà i talenti in gara e interagirà con i loro parenti ed amici. In giuria i magnifici quattro del 2019 Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Claudio Bisio. E così dopo i Casting di Roma e la tappa di Rimini si entra nel vivo della nuova edizione di Italia’s Got Talent con le attesissime Audizioni in terra irpina.

Le audizioni, le tappe

Il 16, 17 e 18 settembre le audizioni si terranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano, viale dell’Innovazione 20, e si concluderanno a Vicenza presso il Teatro Comunale, viale Giuseppe Mazzini 39, il 30 settembre e l’1 e 2 ottobre. Dunque la prossima tappa, unica in Campania, è quella di Avellino. Una occasione imperdibile per assistere ad uno show che diverte e coinvolge e come da programma sarà presente dal vivo la SUPER GIURIA di "Italia's Got Talent”. Per ogni giornata di registrazione sono previsti due turni: pomeridiano (dalle ore 14 alle ore 20) e serale (dalle ore 19 alle ore 00,00).

L’ingresso è gratuito ma serve prenotarsi, sarà vietato l'accesso ai minori di 14 anni

Per richiedere di prenotare i tuoi posti manda subito una email a: pubblico.avellino@italiasgottalent.it (specificando in oggetto giorno scelto e turno scelto) specificando dentro mail quanti posti desideri. Non serve mandare più email e lo staff risponderà alle richieste quanto prima. E’ vietato l’accesso ai minori di 14 anni.

Le procedure

I minorenni tra i 14 e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno dei genitori con delega dell’altro, in alternativa da un maggiorenne con delega di entrambi i genitori. In tutti i casi è necessario portare la liberatoria firmata da entrambi i genitori e la fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soggetti coinvolti, le liberatorie saranno inviate all'atto della conferma dei posti. Inoltre, la disponibilità dei posti è limitata, pertanto saranno confermate tutte le richieste fino ad esaurimento degli stessi.