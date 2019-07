Universiadi, incontri blindati ad Ariano: pienone al Palasport Superato l'esame Russia- Cina, tra le gare più a rischio in Italia

Non tutti avranno notato al Palazzetto dello Sport nel Piano di Zona ad Ariano Irpino, la presenza di metal detector, artificieri e unità cinofile. Un piano meticoloso e attento, soprattutto in occasione della gara di pallavolo maschile Russia-Cina, giudicata tra le più a rischio di queste Universiadi 2019 in Italia.

Da qui la necessità di un potenziamento del servizio d'ordine coordinato dal vice questore Maria Felicia Salerno, responsabile della sicurezza ad Ariano, di concerto con la Questura di Avellino. In campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, servizio di vigilanza interna, volontari e personale sanitario. Disposti anche qui, servizi antiborseggio così come sta avvenendo nelle stazioni ferroviarie in Campania grazie all'azione attenta della Polfer.

Tutto ha funzionato alla perfezione. Ogni zona adiacente la struttura è stata sottoposta ad attenta vigilanza e bonifica, predisposte aree dedicate. Ogni varco è stato attentamente presidiato. Nessun contatto con gli atleti, nè prima e nè dopo le varie gare disputate. Percorsi precisi e riservati, pullman scortati dalle forze dell'ordine sia all'andata che al ritorno mediante servizio staffetta in autostrada, fino a raggiungere le varie destinazioni di gioco e di alloggio delle squadre. Nessun atleta ha soggiornato ad Ariano.

E per il Palazzetto dello Sport di Cardito, quella di ieri è stata sicuramente una serata da incorniciare. Circa 1000 persone, soprattutto nell'ultima gara tra Cina e Russia, vinta da questi ultimi. Sugli spalti, famiglie e appassionati di sport, c'è chi è giunto anche da paesi limitrofi. Un bel colpo d'occhio e una calorosa accoglienza che lascia ben sperare per lo sprint finale di questa straordinaria vetrina ad Ariano, sotto i riflettori del mondo.

Manca una cosa fondamentale in queste Universiadi ad Ariano Irpino. Un grande striscione o tabellone di benvenuto all'altezza della rotatoria, all'imbocco del Piano di Zona che porta al vicino Palasport. Universiadi 2019 Benvenuti ad Ariano Irpino. Sarebbe un bel gesto se magari lo sponsorizzasse un imprenditore o il Comune stesso. Al momento vi è solo una piccola tabella, quasi invisibile e per fortuna uno striscione a lato realizzato da Radio Ariano Centro.

Siamo ancora in tempo....