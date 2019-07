"Non ho piu' notizie di mio figlio, aiutatemi" Nessuna notizia da giovedì del piccolo e di sua mamma . L' appello del padre

Si chiama Alessandro e ha solo otto mesi il neonato di cui non si hanno notizie dallo scorso giovedì. Il piccolo e' in compagnia della sua mamma, ma il papa' Umberto non sa darsi pace perché non ha notizie di loro due da giorni. Una attesa insopportabile che lo ha indotto a chiedere aiuto alle forze dell' ordine. Il padre e lo zio lanciano un appello affinché chiunque abbia notizie possa fornire particolari utili alle ricerche. I familiari hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Monteforte Irpino. Indagano i militari di Baiano. L' ultima volta che madre e piccolo sono stati visti e' stato giovedì mattina nei pressi dell'ufficio postale di Monteforte.