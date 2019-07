Moscati: stop agli interventi programmati tra luglio e agosto Il piano ferie impone misure straordinarie l'ospedale: ecco il calendario delle attività

Sos medici e infermieri per il piano ferie al Moscati, ecco le novità per i mesi più caldi per far fronte all’emergenza. Meno interventi chirurgici programmati, servizi ambulatoriali ridotti e una contenuta riduzione del numero dei posti letto, il piano estivo dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino assicurerà, in entrambi i plessi di competenza (Avellino e Solofra), consentirà comunque i servizi assicurano i vertici del nosocomio.

I reparti funzioneranno, certo ma saranno sospesi ad agosto gli interventi programmati in Urologia; dal 3 al 25 agosto quelli in Ostetricia e Ginecologia; dal 5 al 25 agosto quelli della Neurochirurgia e dal 10 agosto al 15 settembre gli interventi programmati in Ortopedia e Traumatologia. Sospensioni temporanee dell’attività chirurgica in elezione anche nel plesso ospedaliero di Solofra: stop agli interventi in elezione a luglio e ad agosto in Chirurgia Generale e dal primo al 31 agosto in Ostetricia e Ginecologia e in Ortopedia.

Quattro le Unità Operative che bloccheranno i ricoveri per alcuni giorni: Oculistica (dal 10 al 25 agosto), Otorinolaringoiatria (dell’1 al 31 agosto), Chirurgia Generale e Oncologica (dal 5 al 25 agosto) la Breast Unit (dal 5 al 23 agosto). Meno posti letto ad Avellino, nessun disagio a Solofra. Per abbattere i tempi di attesa al Pronto Soccorso di Contrada Amoretta è stato potenziato il personale con un infermiere in più nel turno pomeridiano assegnato al triage. Non solo. Per i mesi di luglio e agosto hanno dato la disponibilità a essere inseriti nei turni in Pronto Soccorso molti Direttori e Responsabili delle Unità Operative del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica. Oltre alla presenza dei primari, il Pronto Soccorso potrà avvalersi anche dell’eventuale supporto dei medici pensionati.

Il piano estivo dell’Azienda ha previsto, infine, la parziale riduzione dell’attività ambulatoriale, che riprenderà a settembre per le prime viste, mentre saranno confermati gli appuntamenti fissati ai pazienti già in trattamento o che necessitano del rinnovo dei piani terapeutici.