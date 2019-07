Universiadi: Ariano promosso a pieni voti, batte Avellino Grande affluenza al Palazzetto dello Sport di Piano di Zona

Ha scandito con tutta la sua forza e grinta il nome Ariano Irpino, Piero Romanazzi, speaker ufficiale delle Universiadi disputatesi nel palazzetto dello sport di Piano di Zona. E' stato lui l'animatore e trascinatore del meraviglioso pubblico arianese, come egli stesso ha definito.

Un calore straordinario, con numeri di tutto rispetto. Dalle 400 presenze giornaliere, fino a toccare anche circa 1000 spettatori in qualche gara nei week end. Pubblico superiore abbondantemente rispetto ad Avellino. Tutto ha funzionato alla perfezione. Ogni minima criticità è stata superata senza mai andare in affanno. Come ad esempio nei primi giorni, quando un problema serio relativo ai condizionatori climatici, ha rischiato addirittura, di dirottare i giochi a Casalnuovo. Ma l'arrivo di una macchina frigo in tempi record ha riportato la situazione in poco tempo alla normalità, grazie al lavoro e alla professionalità dei tecnici.

Oltre 80 uomini al giorno impegnati a garantire il servizio d'ordine, tra forze dell'ordine e volontari, coordinati dalla referente di zona, il vice questore Maria Felicia Salerno, di concerto con la Questura di Avellino. Nulla è stato lasciato al caso. Servizi interni ed esterni con l'ausilio di personale altamente qualificato e dispositivi anti terrorismo. Nessun contatto con gli altleti, servizio scorta e staffette e grande coordinamento tra forze dell'ordine e organizzazione.

Emilio Iannicelli è stato il supervisore dei volontari. Preziosissimo e determinante il lavoro svolto dai due manager Giulio Filomena e Pasqualino Miano, il primo, coordinator sport venue, ambito sportivo e il secondo, field play coordinator, in pratica per tutto ciò che riguardava il campo. Un lavoro partito da lontano, per far approdare la pallavolo internazionale ad Ariano Irpino, attraverso la grande favola sportiva delle Universiadi.

A rappresentare l'amministrazione comunale e il sindaco Enrico Franza, fuori sede per impegni istituzionali, gli assessori Valentina Pietrolà e Massimliano Alberico Grasso. Presenti sugli spalti il consigliere comunale Domenico Gambacorta e l'ex amministratore Guido Riccio.

Selfie e qualche dono ai bambini in occasione dell'ultima gara maschile tra Ucraina e Cile e fine dell'avventura ad Ariano Irpino, con una promessa da parte dello staff, annunciata da Romanazzi: "Questa struttura, tra le più belle nel sud Italia, merita grande attenzione. Porteremo un nuovo evento di spessore, una partita importante di pallavolo maschile o femminile. Mi farò promotore di ciò, con i vertici della federazione italiana."