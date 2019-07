Air, via a 75 nuove assunzioni: bando entro luglio Tra autisti e amministrativi pronto il nuovo bando

Parte il nuovo piano assunzioni dell'Air. Via libera al bando di concorso per l'assunzione di 70 autisti e 5 amministrativi all'Air Mobilità. Nella mattinata di ieri, l'ok è arrivato dalla Regione a margine dell'incontro tra l'amministratore dell'azienda di trasporti, Alberto De Sio, il consigliere regionale con delega ai Trasporti, Luca Cascone, e i rappresentanti regionali e provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Un piano assunzioni atteso e necessario che punta a migliorare il servizio dell'azienda leader nei trasporti. Nello specifico il piano prevede l'assunzione di 70 operatori di esercizio; 5 laureati da inquadrare come personale Tecnico/Amministrativo (2 Ingegneri, 2 Economia e 1 Giurisprudenza). “Per noi di Fit CISL, insieme a FILT e UILT, si tratta di una importante novità nell’ottica di rilanciare il settore trasporti in Campania”, dichiara il segretario generale della Fit CISL Campania Alfonso Langella. Il bando di concorso, si prevede che venga pubblicato entro il 31/07/2019, e verrà stilata una graduatoria della durata di 3 anni. Nella prima fase saranno effettuati dei test di preselezione per portare il numero dei candidati a operatore di esercizio ad un numero massimo di 210 concorrenti. Successivamente, i candidati rimasti verranno chiamati a sostenere prima una prova di guida e dopo un colloquio motivazionale in cui è prevista anche la conoscenza della lingua inglese livello A2. Nello stilare la graduatoria finale, i punteggi previsti terranno conto di vari titoli posseduti (ad esempio: Titoli di studio, Abilitazioni professionali, Lavoro interinale svolto in aziende del Tpl, ecc.)”.