Tensione a Cervinara. "Mi lancio dal tetto". Salvo 50enne Dopo un'ora di trattative con i carabinieri l'uomo è stato messo in salvo

Tensione e paura a Cervinara dove un 50enne ha minacciato il suicidio. E’ salito sul tetto dell’eremo di San Biagio e da lì ha detto che voleva buttarsi giù. Dopo oltre un’ora di trattive con i carabinieri, il 50enne ha desistito dal suo intento. Insieme ai militari, sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco, la Protezione civile e i sanitari del 118. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’uomo a mettere in scena il tentativo di suicidio, per fortuna non riuscito. In paese sgomento e paura. In tanti hanno assistito alle delicate operazioni di messa in salvo dell'uomo.