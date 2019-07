"40 giorni di eventi, Avellino avrà un gran Ferragosto" Parla l'assessore alle Politiche Giovanili Stefano Luongo

Manca ancora un mese ma si va ormai definendo il cartellone del Ferragosto avellinese, il primo vero banco di prova della nuova giunta targata Gianluca Festa. Restano per ora top secret i nomi degli artisti che arriveranno in Irpinia ma gli eventi partiranno il 27 luglio, immediatamente dopo l'Alzata del pannetto che tradizionalmente dà il via ai festeggiamenti e coinvolgeranno anche le periferie San Tommaso, Picarelli, Rione Mazzini. Quaranta giorni di spettacoli che avranno il loro clou il 16 sera quando il Corso Vittorio Emanuele sarà come al solito la location del Concertone.

“Noi puntiamo prevalentemente sulla musica, Avellino città della Musica – spiega Stefano Luongo, assessore agli Eventi e alle Politiche Giovanili - ma realizzeremo anche attività culturali trasversali, cinema, teatro e altre forme di intrattenimento con l’individuazione di alcune rassegne che con il tempo potranno diventare strutturali. Il tema centrale è la valorizzazione delle risorse irpine che per troppo tempo sono state costrette a cercare altrove una casa o uno spazio per mettersi in mostra.

Spazio quindi alle risorse made in Irpinia. "Partiamo dalle potenzialità che abbiamo, partiamo dalla volontà di esaltare chi in questa terra è rimasto e continua a credere, come noi, in un cambiamento e in un miglioramento. Sui nomi manteniamo la massima riservatezza ma entro il 26 luglio ufficializzeremo tutto il programma e Avellino, a differenza dello scorso anno, avrà il suo Ferragosto”.