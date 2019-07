Bambini e polizia insieme: Le emozioni di una "bella storia" A lezione di legalità. Oratorio estivo 2019. Ecco Ariano Irpino, parrocchia Madonna di Fatima.

"Vieni anche tu a scoprire il talento che Dio ha messo dentro di te per fare della tua vita una bella storia."

E' lo slogan che ha accompagnato, come nel resto d'Italia l'esperienza dell'oratorio estivo, anche quest'anno molto partecipata, entusiasmante e carismatica, nella parrocchia Madonna di Fatima di Rione Cardito ad Ariano Irpino. A dare ancora più valore all'iniziativa ci ha pensato la Polizia di Stato, che attraverso il Vice Questore del Commissariato Ciriaco Di Roma di Ariano Irpino, Maria Felicia ha accettato di buon grado l'invito del parroco del Santuario Madonna di Fatima Don Alberto Lucarelli.

Si è parlato di legalità, bullismo, maltrattamenti e abusi, sicurezza stradale alla luce anche degli ultimi gravi avvenimenti, che hanno visto purtroppo la tragica morte di bambini, ed altre tematiche di stretta attualità, che vedono protagonista la sfera dei minori. 150 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, e ben 60 animatori. Una bella famiglia, che in questa occasione, ha inteso fare squadra proprio con chi ogni giorno, garantisce la sicurezza sul territorio. Curiosità ed entusiasmo intorno al personale in divisa, dotato della strumentazione necessaria che viene utilizzata nel delicato lavoro delle forze dell'ordine tra cui quello di polizia scientifica. E non sono mancate le domande agli agenti da parte dei ragazzi.

Alla fine, un pacco a sorpresa, in dono dai protagonisti di questa magnifica esperienza, per il dirigente Maria Felicia Salerno, visibilmente emozionata. Una maglietta con i simboli dell'oratorio 2019 e la scritta: "Bella storia, io sarò con te." Esperienza che si concluderà il prossimo 28 luglio e che ha visto in passato la Polizia protagonista anche nel Rione Martiri, altra periferia popolosa e dinamica della città.

I ragazzi si sono ispirati a pieno al grande messaggio di Don Stefano Guidi:

"Bella storia! è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza.

In oratorio guardiamo tutto con gli occhi di Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l'oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata nelle nostre parrocchie.

La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l'oratorio diventa una pagina nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita!

Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia con noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori e gli educatori. I don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma certo: questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti."