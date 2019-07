Isochimica, rimossi gli ultimi cubi di amianto L'intervento è terminato in anticipo sul programma

Smaltiti i 561 cubi di amianto presenti nel piazzale dell'ex Isochimica. Quella di oggi è un'altra data significativa verso la bonifica completa del sito di Borgo Ferrovia. A completare l'intervento, iniziato ad aprile, sono state le ditte del raggruppamento aggiudicatario dei lavori, SIMAM spa – La Carpia srl – Castiglia srl – Mondo Ecologia srl.

I cubi sono stati trasferiti in una discarica del Materano. L’area dell'ex fabbrica dei veleni è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica superficiale sono state ultimate anche in anticipo rispetto al cronoprogramma. Adesso si dovrà passare alla fase più delicata, quella della bonifica del sottosuolo.