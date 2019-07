Ariano premio al procuratore Federico Cafiero de Raho Sublimitas 2019 al numero uno nazionale antimafia e per la violenza di genere ad Emanuela Sica

La macchina organizzativa in vista della ventunesima edizione del Premio Sublimitas, alto riconoscimento internazionale alla carriera, non conosce soste.

Ed è già in moto per allestire la rosa dei nomi dei premiandi della rinomata kermesse irpina che si terrà, come da tradizione, al Park Hotel L'Incontro di Ariano il primo sabato di marzo. "E' l'unico vero premio alle eccellenze del Sud- ha commentato il patron Peppino Colarusso, presidente nazionale Fibes-, a chi dà lustro alla nostra terra nei vari campi professionali". Dalle arti alla legalità, dalla cultura all'imprenditoria. Il Sublimitas, ideato appunto da Colarusso, con lo scopo di mettere in luce i meridionali di successo continua a riscuotere consensi e plauso.

L'albo d'oro dei premiati è sempre più ricco di figure autorevoli. Intanto trapelano i primi nomi della kermesse numero ventuno.

In lizza ci sono: Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, il questore Michele Maria Spina, attuale dirigente Compartimento Polfer Campania, Filippo Spiezia, vice presidente agenzia EuroJustice, Gaetano Manfredi, rettore Università degli Studi Federico II di Napoli, Rossella Miccio, presidente di Emergency, Emanuela Sica, avvocato e scrittrice da tempo impegnata in campagne sociali contro la violenza di genere, Aldo De Francesco, giornalista, Antonello Perillo, capo della redazione Tg3 Campania.

Nelle prossime settimane la Commissione Scientifica del Premio che è già all'opera per definire appunto la rosa dei nomi della prossima edizione svelerà gli altri profili meritevoli del conferimento dell'ambito riconoscimento alla carriera.