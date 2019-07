Ferragosto: Simioli e D'Agnese per la direzione artistica La scelta dell'amministrazione

Una doppia direzione artistica per il Ferragosto Avellinese che vedrà brillare le periferie della città, come e quanto il centro del capoluogo. La giunta comunale ha scelto ieri sera Gianni Simioli e Roberto D’Agnese. Saranno loro ad organizzare e coordinare, dal punto di vista strettamente artistico, il cartello-ne dei quaranta e più spettacoli che il primo cittadino, Gianluca Festa, e l’assessore agli Eventi, Stefano Luongo, hanno promesso a partire dal giorno successivo all’alzata del Pannetto. Le location saranno tante e diverse dalla Dogana, a Piazza Kennedy, da Parco Santo Spirito, ai quartieri: Valle, Contrada Bagnoli, San Tommaso, Bellizzi, Rione Mazzini, Picarelli, Borgo Ferrovia. Non a caso, si parla di 9 eventi: 8 quartieri e un concerto al Corso il 16 agosto.