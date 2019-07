Inquinamento Valle del Sabato, il Comitato scrive a Festa Rinnovata la richiesta di sottoscrivere 8 impegni per la riqualificazione ambientale

Inquinamento nella Valle del Sabato, l'appello del comitato Salviamo la Valle al sindaco di Avellino Gianluca Festa arriva a poche ore dal primo consiglio comunale. I temi dell'Ambiente sono da sempre cari a Festa ecco perchè gli ambientalisti ripropongono con forza l'appello “Pensiamo alla Salute". Di seguito il testo della missiva:

Egregio Sig. Sindaco,

nell’inviarLe gli auguri di buon lavoro a valle dell’insediamento della Giunta comunale nella giornata di ieri, Le scrivo con riferimento all’appello in oggetto per chiederLe un incontro presso i Suoi uffici. Come di certo ricorderà, nel corso del mese di maggio di quest’anno 21 Associazioni cittadine avevano presentato l’Appello «Pensiamo alla salute!» chiedendo a tutti i Candidati Sindaco di Avellino di sottoscrivere 8 impegni per il benessere delle generazioni avellinesi presenti e future.

In tale occasione, con piacere prendemmo nota della Sua sottoscrizione dell’appello e dunque dell’impegno a dedicare particolare attenzione alle problematiche di salute e ambiente della città, dalla bonifica dell’ex Isochimica alla riduzione delle polveri sottili, dal rientro nel Consorzio ASI alle buone pratiche plastic-free. Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo pertanto la possibilità di un incontro in occasione del quale saremmo interessati a conoscere i tempi e le modalità di implementazione delle politiche volte a realizzare tali impegni. Come espresso in precedenza, le Associazioni assumono infatti una responsabilità di “osservatorio permanente” per la salute pubblica, ai fini del monitoraggio degli impegni presi da ogni gruppo politico di maggioranza ed opposizione.

Con particolare riferimento all’attività della Giunta comunale e degli Assessorati competenti in materia, le Associazioni offrono il proprio supporto in termini di contributo medico-scientifico e di comprensione dei temi trattati, restando allo stesso tempo vigili circa l’urgente attivazione di politiche che affrontino le problematiche citate. Avellino è difatti la città con il livello medio di polveri sottili PM10 più alto in Italia (Rapporto Mal’Aria 2019 - Legambiente) e ciò ricorda tristemente che non c’è tempo da aspettare quando si tratta di ripristinare le condizioni di salubrità dell’aria e delle matrici ambientali per il benessere dei cittadini di Avellino e dei Comuni limitrofi.

Nell’inviarLe nuovamente i nostri auguri di buon lavoro, ci auguriamo dunque di avere presto una risposta in merito alla Sua cortese disponibilità ad un incontro prima della pausa estiva e restiamo naturalmente disponibili per ogni approfondimento sul tema.