Ofantina a rischio, via libera alla messa in sicurezza Dal vertice in Prefettura la fumata bianca: interverranno Regione e Provincia

Sbloccata la situazione per la messa in sicurezza dell'Ofantina, strada tristemente famosa per i tanti incidenti stradali, spesso mortali. Al termine del Cov, il Comitato Operativo Viabilità, tenutosi in Prefettura è arrivata la fumata bianca. Saranno Regione Campania e Provincia di Avellino a garantire i fondi per gli interventi di manutenzione.

Su fb la soddisfazione del Sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis che per primo aveva chiesto quest'incontro.

Scrive il primo cittadino: "I risultati, messi a verbale, dell’incontro sono:

1) trasmesso alla Regione il progetto di riqualificazione della ss.400 per finanziamento . Progetto predisposto dal Comune di Chiusano alla provincia in ottemperanze del protocollo d’intesa con la Provincia del 2016. Attendiamo finanziamento, io stesso mi recherò in regione a verificare stato d’istruttoria.

2) la Provincia , su richiesta del Sindaco di San Potito, Salza, Sorbo, Parolise, Castelvetere, preso atto della propria competenza, si impegna a riqualificare il tratto di viabilità alternativa;

3) la stessa provincia ha disposto sui fondi regionali una quota di finanziamento per la manutenzione ss.400.

Un grazie ai tutti i Sindaci per l’impegno e le loro richieste, insieme risolviamo il dramma dell’Ofantina ex Ss.400".