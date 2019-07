"Speculazioni e crediti a rischio, così paga l'utente" Federconsumatori denuncia l'altra faccia della crisi Sidigas

Crisi della Sidigas, ora attenti alle truffe. A lanciare l'allarme è Federconsumatori Avellino. Le note vicende della società irpina di distribuzione del gas possono anche essere oggetto di speculazioni e truffe a danno degli utenti. “Siamo stati più volte contattati da alcuni cittadini - denuncia Fiorentino Lieto - per avere rassicurazioni circa la continuità del servizio offerto e presunti aumenti tariffari. Diverse segnalazioni ci dicono che cittadini sono stati avvicinati da sedicenti agenti che paventando loro l'interruzione del servizio o addirittura l'aumento delle tariffe sono stati invitati a cambiare fornitore onde evitare disservizi".

Lieto denuncia ma prova anche a rassicurare. "In giro ci sono i cosiddetti procacciatori di contratti che si stanno inserendo come avvoltoi nella crisi Sidigas allarmando l'utente e quindi cercando di carpire un contratto alternativo a Sidigas. Rassicuriamo: la fornitura di gas ed energia è comunque garantita da una legge dello Stato, anche dalla circolare Arera, quindi non ci sarà assolutamente una chiusura della fornitura".

Speculazioni ma non solo. C'è anche l'altra faccia della crisi Sidigas. "Quel che ci allarma e ci preoccupa è la situazione di eventuali utenti creditori nei confronti della Sidigas che vantano un credito per fine fornitura o per conguaglio nei confronti della società a rischio di fallimento. E’ chiaro che anche per questi crediti c’è il rischio di essere perduti. Dispiace per calcio e basket ma qui come al solito – conclude Lieto – chi pagherà sarà sempre il solito tartassato contribuente”.