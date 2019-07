Autostrade, sabato traffico da bollino rosso Ecco i cantieri che rallentano in Campania

Sarà un week end di traffico intenso sulle strade italiane. Traffico da «bollino rosso» sulla rete autostradale secondo le previsioni così come saranno giorni da bollino rosso, ad agosto, il 17 e 18; il 24 e 25 e il week end 31 - primo settembre). La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città e della chiusura del controesodo è, invece, prevista nell’ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre.

Il Piano dei Servizi per l'esodo estivo 2019 di Viabilità Italia è stato illustrato al ministero. Delinea le direttrici a rilevanza nazionale maggiormente interessate dal traffico turistico, gli itinerari alternativi alla viabilità autostradale ed informazioni specifiche anche per chi sarà diretto in Slovenia e Croazia; le misure di intervento coordinato di Anas, Società Concessionarie autostradali, Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile; l'elenco dei cantieri non amovibili su autostrade e strade extraurbane principali; l'indicazione delle misure informative e di assistenza per gli utenti in viaggio; l'offerta per chi si muove in treno ed i servizi della Polizia Ferroviaria.

A pesare sulla circolazione saranno 17 cantieri inamovibili sulle Autostrade e 10 cantieri sui raccordi autostradali, impegnati in interventi di potenziamento e messa in sicurezza della rete. Il numero maggiore di cantieri (15) è presente in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania, oggetto di un importante piano di riqualificazione e di manutenzione straordinaria del valore di oltre 870 milioni di euro. I restanti due si trovano sempre in Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e sulla A19 dir Alcamo-Trapani. Per quanto riguarda i raccordi autostradali, sono presenti 6 cantieri sul RA05 Sicignano Potenza, 1 sul RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli, 1 sul RA06 Perugia-Bettolle, 1 sul RA02 Salerno-Avellino e 1 sul RA09 Raccordo di Benevento. Completamente rimossi, spiega l’Anas, tutti i cantieri lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.