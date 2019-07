Tratta ferroviaria Orsara-Hirpinia: ok secondo lotto Superate le criticità relative alla frana di Montaguto in Irpinia

Tratta ferroviaria Orsara-Hirpinia Roma, nessun problema per Ii secondo lotto dell'intervento che riguarda molto da vicino la Valle del Cervaro e l'arianese.

La Giunta regionale della Puglia ha espresso parere favorevole al progetto definitivo dell'opera che si inserisce nel piu' ampio intervento di riqualificazione e potenziamento dell'itinerario ferroviario Roma-Napoli-Bari. La stazione sorgerà ad Ariano Irpino, al confine netto con Grottaminarda.

"Abbiamo cercato di dare un'accelerata per consentire la realizzazione dell'intervento - ha affermato all'agenzia Nova, l'assessore alla qualita' dell'Ambiente Gianni Stea - che aveva subi'to una battuta d'arresto a causa problemi dovuti a fenomeni di rischio idrogeologico che hanno comportato alcune modifiche rispetto al progetto preliminare.

Finalmente ora l'opera potra' essere completata da Rfi. Un'opera importante e strategica per la Puglia che vedra' cosi' velocizzata tutta la linea adriatica regionale. L'Alta capacita' per la nostra Regione non e' solo utile ma necessaria, ne beneficeranno non solo i pugliesi ma l'economia regionale tutta".

Lo aveva annunciato nell'ottobre scorso il parlamentare irpino del M5S Generoso Maraia da Roma e così è stato:

“La stazione Hirpinia si farà e il raddoppio della linea ferroviaria non è in discussione. Le perplessità sollevate dai colleghi del Senato riguardano difficoltà oggettive riguardanti il secondo lotto. Difficoltà note da tempo allo stesso Partito Democratico, che in passato non ha infatti né messo a bando né trovato le risorse per la continuazione dell’opera fino a Orsara. Il mio impegno per lo sviluppo della Valle Ufita è totale, la stazione Hirpinia si farà”.