VIDEO/Lupo cecoslovacco smarrito ad Ariano: non sparate E' stato avvistato, disorientato lungo la statale 90 delle puglie, nella vallata di Camporeale

In un primo momento era sembrato un vero e proprio lupo, l’animale avvistato in località Patierno ad Ariano Irpino, nei pressi dell’abitazione di Franco De Bellis, pensionato e grande esperto di agricoltura, il quale si è subito prodigato per tentare di portarlo in salvo. Nei terreni ci sono ancora le piste dell'animale. Ma in realtà si tratterebbe, come ha spiegato, l’esperto veterinario Antonio Volpe, di un lupo cecoslovacco, con ogni probabilità scappato di casa. Particolarmente docile, alla vista di un'auto con alcuni ragazzi, si è fermato e lasciato immortalare.

Esemplari piuttosto rari in queste zone. Un caso analogo qualche mese fa tra Zungoli e Villanova del Battista. Dopo essere stato filmato, si è mostrato piuttosto docile e si è poi allontanato lungo la statale 90 delle Puglie verso una pineta.

L'appello a chi dovesse avvistarlo nuovamente: "Il lupo cecoslovacco, punta la preda ma non le attacca, aiutiamolo a ritornare a casa, contattando gli organi competenti al 112 per poi allertare prontamente il servizio veterinario dell'Asl, non sparate, è reato."

“Razza decisamente di moda, il cane lupo cecoslovacco non è per tutti – scrive Brunella Paciello su LifeGate, nata nel 2000 dall’esperienza del suo fondatore, Marco Roveda. Il suo è un resoconto puntuale e interessante. Quando, nel 1955, il colonnello Karel Hartl iniziò in Cecoslovacchia a selezionare il cane lupo cecoslovacco non immaginava certo che, dall’incrocio di un pastore tedesco e un’elusiva lupa euroasiatica, sarebbe nata una razza ormai di moda in tutta Europa. Dopo aver creato una linea di selezione incrociando 48 esemplari di pastore tedesco da lavoro con 4 lupi euroasiatici (Brita, Argo, Sarik e Lejdy), il progetto di Hartl divenne quello di selezionare una razza nuova che avesse la tempra, la mentalità e l’addestrabilità di un pastore tedesco e la forza, le caratteristiche fisiche e la resistenza di un lupo. In sostanza l’aspetto del lupo e il carattere del cane. Il cane lupo cecoslovacco è un animale resistente e rustico, che adora la neve e il freddo. Il suo pelo è idrorepellente per resistere alle basse temperature

Il cane lupo cecoslovacco non è adatto a tutti. Anzi. Ha bisogno di un proprietario che gli possa garantire condizioni ottimali per una crescita sana e uno sviluppo positivo. Spazio per esempio, tempo libero a disposizione per la socializzazione e l’addestramento, capacità gestionali per fare in modo che il tenero cucciolo non si trasformi, col tempo, in un dittatore indiscusso in ambito famigliare.

Tutte condizioni che spiegano come ormai, con la diffusione della razza sempre più indiscriminata, moltissimi cani lupo cecoslovacchi finiscano in canile o vengano giudicati ingestibili dalle famiglie a cui appartengono e relegati a vita in un box in giardino."