Due offerte per l'Us Avellino. La parola ai commissari Due avvocati intermediari di due distinti gruppi imprenditoriali

Inizia a muoversi qualcosa per rilevare l’Us Avellino.

Il sindaco Gianluca Festa, a margine della conferenza stampa sul bilancio delle Universiadi, ha annunciato che all’attenzione dei commissari e del custode giudiziario sono arrivate due manifestazioni di interesse da parte dei due avvocati Teodoro Reppuccci e Garau, come intermediari di due distinti gruppi imprenditoriali.

Il sindaco non si svela chi sono gli imprenditori interessati ma lascia intendere che una delle due manifestazioni possa essere arrivata dall’imprenditore Angelo D’Agostino e dichiara: «Qualora fosse vero, credo che tutta la piazza ne possa essere contenta. D'Agostino è un figlio di questa terra".

Gli avvocati hanno fatto richiesta di entrare in possesso di tutta la documentazione finanziaria del club biancoverde per poi poter formulare un'offerta congrua per l'acquisizione della società.

Ora resta da capire chi ci sia davvero dietro a queste manifestazioni e se i commissari giudicheranno congrue le offerte che arriveranno.

In aggiornamento