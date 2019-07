Ferragosto avellinese, sul palco Ghemon e Bennato Tutto pronto per gli eventi estivi in città. La settimana prossima l'ufficialità del programma

Tutto pronto, ma nulla di definito per il cartello del ferragosto avellinese. I nomi che circolano in queste ore sono diversi. Primo fra tutti è quello dell’artista avellinese, reduce del successo di Festival di Sanremo, Ghemon. Ma non solo. Ad Avellino durante i 40 giorni di festa dovrebbero esibirsi Enzo Gragnaniello, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato.

Ma come annunciato saranno 40 gli eventi distribuiti da fine luglio fino agli inizi di settembre per allietare l’estate del capoluogo. Tanti spettacoli, anche comici, ma sopratutto tanta musica. Spazio a band emergenti locali, attenzione anche alle zone periferiche della città.

L’assessore agli eventi Stefano Luongo ha assicurato che la settima prossima si va a definire il programma. Unica cosa certa è che gli artisti saranno tutti campani. Si parte il 26 luglio con la storica Alzata del Pannetto che designerà l’inizio delle festività estive di Avellino.