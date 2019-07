Forestali: mattinata di proteste ad Ariano e Castel Baronia Dramma lavoro, al fianco degli operai il neo sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

Dopo il nulla di fatto in Prefettura, le organizzazioni sindacali, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno tenuto stamane un'affollata assemblea nella sede della Comunità montana Valle Ufita di Ariano Irpino. Un sit in per fare sentire alta la voce alla luce dell'ultime e gravi ingiustizie. Al fianco degli operai anche il neo eletto sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Siamo qui a testimoniare che la città di Ariano Irpino, deve essere vicina agli amici della Comunità Montana perchè questa situazione così drammatica venga risolta nel più breve tempo possibile e perchè sia riconosciuto il diretto al lavoro e a vivere dignitosamente attraverso la collaborazione di tutte le istituzioni , che abbiano a cuore le sorti di un territorio."

Per il sindacato: «Resta sconcertante, l'atteggiamento dell'Ente, il quale, nonostante in Regione Campania sia stato preso un impegno chiaro circa il pagamento degli stipendi arretrati, condiviso da tutte le parti compreso l'Uncem (rappresentante degli enti delegati), non sblocca le risorse. Le somme anticipate dalla Regione ammontano a 400mila euro eppure non si registra nessun passo in avanti. La stessa Regione, ad oggi, non ha prodotto ancora la determinazione del pagamento almeno di una mensilità nonostante i ripetuti solleciti fatti».

Sono trascorsi 15 giorni dall'incontro avuto in Prefettura dove è stato denunciato l'atteggiamento scorretto sulla mancata contrattazione obbligatoria e il non rispetto della tutela e della salvaguardia dei lavoratori. In quella sede, era stato preso l'impegno circa la riapertura delle relazioni sindacali, tuttavia nulla è cambiato da allora.

La protesta si è poi spostata a Castel Baronia, dove una cinquantina di manifestanti si sono recati per avere delucidazioni dal presidente dell'ente Carmine Famiglietti. Grazie alla mediazione del vice questore del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno, come sempre attenta e determinata, si è arrivati ad una svolta. Mercoledì è previsto infatti un tavolo tra i sindacati e il numero un dell'ente montano. La tensione resta altissima e non si intravedono spriragli.