Compagni su un campo di calcio, insieme dopo 35 anni Un rapporto di amicizia che sfida il tempo

Di anni ne sono trascorsi 35, ma l'amicizia e la voglia di stare insieme sono rimaste le stesse. Un tempo erano il 'cemento' da usare in campo contro l'avversario di turno, ora sono il collante di un rapporto che il tempo lo sfida. Pasquale Cioffi, Gennaro Lengua, Enzo Ricci, Gaetano Vivenzio e Gianni Esposito, di Cervinara, si sono ritrovati a cena ed hanno ricordato quel torneo estivo di calcio degli anni '80, immortalato in una foto d'epoca. Ne hanno fatto un'altra al termine della serata, e per un attimo, d'incanto, è sembrato che il tempo si fosse fermato...