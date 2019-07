Stanziati con De Luca oltre 80 milioni finora per i forestali Santaniello: "Negli ultimi 4 anni è stato compiuto uno sforzo notevole da parte della Regione"

"Ancora una volta gli impegni presi dall’amministrazione regionale,guidata dal presidente Vincenzo De Luca nel settore della forestazione sono stati mantenuti – si esprime così Roberta Santaniello Vice-presidente dell’assemblea regionale del partito democratico-

Questa amministrazione ha compiuto negli ultimi 4 anni uno sforzo che poteva apparire per molti impossibile, ma che diventato reale grazie ad un grande lavoro di squadra. Dall’insediamento della presidente Vincenzo De Luca, momento in cui la situazione delle Comunità Montane e dei sui dipendenti a tempo determinato e indeterminato erano ai minimi storici, è stato garantito uno stanziamento continuativo più di 80 milioni di euro annuo.

Questo stanziamento annuale ha consentito di risollevare le sorti di molti operai forestali, garantendo ai tempi determinati di poter essere impiegati per 151 giorni l'anno.

Dall’ultimo riunione l’amministrazione regionale, che ha tenuto con Uncem e le organizzazioni sindacali e con le Comunità Montane e le Provincie, si sono assunti impegni alcuni dei quali già mantenuti."

E’ notizia dei queste ultime ore, che la direzione delle politiche agricole della Regione Campania ha decretato uno stanziamento complessivo di circa 9 milioni di euro, di cui 3,5 milione di euro per le Comunità Montane che operano sul territorio della provincia di Avellino.

Queste risorse come indicato dalla riunione, serviranno a coprire alcune mensilità degli stipendi degli enti delegati. Cosi come dagli impegni presi al tavolo, il Presidente Vincenzo De Luca, è stata approvata in Giunta Regionale la delibera che completa lo stanziamento pe le attività del Aib -antincendio boschivo- portando così lo stanziamento a 4,5 milione di euro come l’anno precedente. Lo stanziamento garantisce cosi la possibilità della piena operativitàdegli enti delegati per incendi boschivi.

Sono in corso incontri con i sindacati e con Uncem, per definire le procedure possibili per il risanamento degli enti e per la stabilizzazione degli Otd e procedure delle mobilità e turn- over.

"L’attenzione che questa amministrazione sta dedicando al tema delle forestali e della forestazione sottolinea l’impegno del presidente Vincenzo De Luca in questi settore e il lavoro per una prospettiva di un risanamento degli enti montani."