Televisori e water, discarica a due passi da via Visconti L'sos dei cittadini per eliminare le sacche di degrado e inciviltà

Le segnalazioni dei cittadini documentate dalle telecamere di Ottochannel e dai taccuini di Ottopagine.

Il nuovo “sos città” alla nostra redazione stavolta arriva dalla zona delle case popolari di via Visconti a due passi dal parco Palatucci che la Curia sta rimettendo in piedi dopo anni di abbandono e degrado.

Ma basta fare pochi metri per imbattersi in un sentiero isolato. Da qui si arriva al cavalcavia dell'autostrada A16 ma prima la nostra attenzione è rivolta a una enorme discarica in cui c'è di tutto: televisori, monitor di pc, pezzi di sanitari. Si viene qui e, approfittando della zona isolata e della mancanza di telecamere, si sversano rifiuti di ogni sorta.

La totale assenza di controlli permette agli incivili di agire indisturbati. La segnalazione arriva dai residenti della zona esasperati e già costretti a vivere in case fatiscenti. Il quartiere è oggetto di riqualificazione immobiliare ma resistono ancora sacche di degrado e inciviltà come questa.

L'sos è indirizzato allora alla polizia municipale per stanare e punire i colpevoli e al sindaco Gianluca Festa. Allargare le maglie dei controlli anche a queste zone più periferiche per non assistere più a scempi del genere.

Eliminare le discariche, grandi o piccole che siano, in centro o in periferia, è stato l'impegno preso, appena insediatosi, dal nuovo assessore all'ambiente Giuseppe Negrone e allora partiamo da qui.