Piazza Libertà vandalizzata con olio, rifiuti e graffiti Solo l'altro giorno la piazza era stata ripulita con mezzi speciali

Queste sono le immagini di piazza Libertà, ripulita con mezzi speciali solo l’altro ieri. Un cittadino, l’altro giorno, aveva commentato i lavori di pulizia straordinaria ed aveva già previsto quanto accaduto questa notte: «Vanno bene queste opere di manutenzione ma non servirà a nulla, perché ci sarà sempre qualche vandalo che imbratterà la piazza. Servono, invece, più controlli».

E come non detto, questa mattina piazza Libertà si presentava più sporca di prima. In alcuni angoli cartoni di pizze lasciati a terra, olio cosparso sui lastroni. Rifiuti di ogni genere e non sono mancati i graffiti e le scritte. Insomma, un segno di inciviltà assoluta, rispetto al quale bisognerebbe prendere provvedimenti.