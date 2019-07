Bimbo di pochi giorni salvato da due "angeli" del Moscati Decisivo l'intervento del pediatria in pensione Rinaldo Trodella

Dall'Irpinia arriva una storia di buona sanità che commuove. Protagonista il dottor Rinaldo Trodella, una vita spesa al Moscati di Avellino in Pediatria, da due anni in pensione.

Qualche sera fa Trodella riceve la telefonata di un cittadino albanese residente a Montefredane, Aniello, un suo paziente. La voce è concitata, preoccupata. Aniello chiede a Trodella una mano per il suo nipotino appena nato in Albania che non sta bene, ha un problema al cuore. Il dottore, nonostante la distanza, prova ad attivarsi: chiede la cartella clinica per una diagnosi e un consulto.

Ma in men che non si dica il bimbo, con la nave, arriva in Italia. A quel punto Trodella chiede l'aiuto di due "angeli" del Moscati, le dottoresse Adriana Rocco e Titti Ricci. Il bimbo, dopo una prima decisiva assistenza all'ospedale di Avellino, viene trasferito al Monaldi di Napoli.

Ora è intubato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica, lo scompenso cardiaco sembra superato e il piccolo, che non ha neanche una settimana di vita, lotta per sopravvivere. Tutta Montefredane e tutta l'equipe del Moscati e del Monaldi pregano per lui.