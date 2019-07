Fiori e biglietti davanti alle Caserme L'omaggio al Carabiniere ucciso, l'affetto degli Irpini all'Arma

Fiori e biglietti davanti alle Caserme per il Carabiniere ucciso: l'affetto degli Irpini all'Arma. Anche in Irpinia i cittadini si sono stretti all'Arma nel giorno seguente la scomparsa del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Fiori e messaggi di solidarietà sono stati trovati sui cancelli del Comando Provinciale di Avellino e di vari Comandi dipendenti, come segno di vicinanza delle comunità locali in seguito alla tragica morte del militare, avvenuta ieri notte a Roma.