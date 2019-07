La serenata di Luigi emoziona tutti: Io e te come nelle favole Maxi foto e striscioni per la splendida Marianna. La piccola Gaia vera star della festa dell'amore

Ci sono serenate e serenate. Tutte cantate col cuore da giovani innamorati che, nel segno della tradizione, omaggiano la loro amata a poche ore dalle nozze. Un sogno d'amore che si corona. Il tripudio dell'attesa, la gioia di una festa. Tutto in una sera. Il rito che si rinnova riannodando legami d'amore nella gioia condivisa. Ieri sera rione San Tommaso in festa per la super serenata di Luigi Preziosi alla sua bella Marianna. Un amore vero quello dei due bellissimi innamorati che rivive ogni momento negli occhi dolcissimi della loro bella figlia Gaia. La piccola è stata la vera star della lunga festa al chiaro di luna ad Avellino. Un percorso quello che Luigi ha ricreato nel rione fatto di maxi foto e striscioni. Emozionatissima la futura sposa ha guardato ogni frase con gli occhi carichi di emozione. Non ha trattenuto qualche lacrima la bellissima Marianna quando ha letto lo striscione che recitava "Ti aspetto all'altare". E poi l'esibizione canora di Luigi ha trascinato tutti. Il futuro sposo ha cantato alla sua amata "Meraviglioso amore mio", supportato da un corteo di amici e familiari trepidanti di gioia. Insomma una serenata in grande stile, per raccontare un amore vero, che è andata avanti fino a tardi. Agli sposi gli auguri speciali dei familiari, degli amici della piccola Gaia e di tutta la redazione di Ottopagine.