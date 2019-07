Gli incivili alzano il tiro. Negrone: "Ci vuole l'arresto" La tanica di olio rovesciata sulla fontana fa pensare a un gesto doloso

Questa volta gli incivili hanno alzato il tiro, e l’ultimo atto vandalico lascia pensare ad un gesto doloso, per niente casuale. Una tanica di olio per auto sversata proprio a ridosso di una delle due fontane. Tutto intorno rifiuti, bottiglie di plastica e cartoni di pizze rovesciati da un cestino.

È la nuova fotografia del degrado in Piazza Libertà ad appena 24 ore dalla pulizia straordinaria di Irpiniambiente per presentare al meglio la piazza in occasione dell’alzata del Pannetto. Neanche 24 ore, neanche il tempo di godersela per gli avellinesi che l’agorà cittadina è stata nuovamente imbrattata e vandalizzata.

Anche questa volta è stata prontamente ripulita, ma l’assessore all’ambiente, Giuseppe Negrone, non nasconde la sua amarezza: ”Questa gente va arrestata, solo un pazzo si porta dietro una tanica d’olio per auto. È chiaro che siamo di fronte ad azioni premeditate. Ho già parlato con il comandante della polizia municipale per visionare le telecamere di videosorveglianza e risalire agli autori. Servono punizioni esemplari”.

Intanto l’amministrazione si è già attivata per sostituire gli attuali cestini con altri più capienti.