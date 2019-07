Viaggio nel tunnel. Festa: "Lo apriamo a fine anno" Sopralluogo del sindaco e dell'assessore Genovese che accelerano per completare i lavori

Un sopralluogo lungo i 480 metri da piazza Garibaldi a via san Leonardo. È il tunnel, la grande incompiuta di avellino. Dal 2007 aspetta di vedere la luce. Un opera oggetto di mille discussioni, sulla cui utilità si sono scritte pagine e pagine della politica cittadina. Ora la giunta Festa prova ad accelerare. Manca davvero poco per completarla. L'impianto di ventilazione, quello antincendio, la messa in funzione delle telecamere.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è aprirlo per la fine dell'anno. "Abbiamo cominciato con l'assessore Genovese una ricognizione delle opere e dei cantieri da ultimare, qui al tunnel c'è bisogno ancora di relizzare per 500mila euro un'opera di messa in sicurezza ma siamo ormai alla fine. C'è la copertura finanziaria che spesso rappresenta l'ostacolo maggiore. Poi passeremo all'appalto e solleciterò gli uffici per chiudere per fine anno-inizio 2020, Sarebbe anche un'azione simbolica di ripresa della città".

Festa è tra quelli che, nel 2005, si oppose fortemente alla realizzazione di quest'opera. "Quando fu proposto mostrai qualche perplessità e oggi la mancanza del parcheggio interrato in piazza Libertà rappresenta un ulteriore neo a quest'intervento e a posteriori mi dà ragione". Ma oggi il sindaco prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Permetterà almeno di decongestinare il traffico e rendere più pedonabile il centro cittadino”.

A pochi metri dall'uscita di via san Leonardo un'altra opera che aspetta da anni una riqualificazione, il Mercatone che sarà oggetto di un restyling, con uffici e un mega parcheggio. “C'è ancora qualche verifica amministrativa da fare rispetto ai lavori ma anche lì c'è una ferita aperta da troppi anni per la città che stiamo provando a rimarginare".