Raid in Piazza Libertà, individuati gli autori / VIDEO Più complicato risalire a chi ha portato nell'agorà la tanichetta di olio per auto

Svolta nelle indagini sui raid vandalici in piazza Libertà. Grazie alle telecamere di videosorveglianza collegate alla control room della Polizia Municipale di via Tedesco, sono stati individuati gli autori delle scritte vandaliche, tra cui una svastica, sulle sedute dell'agorà: si tratta di alcuni minorenni.

Più complicato risalire a chi ha portato in piazza la latta di olio per auto sversata a due passi dalle fontane. In un video di venerdi scorso, intorno alla mezzanotte, si vedono due bambine che prendono a calci la tanichetta fino a farla rovesciare ma evidentemente non sono loro da biasimare o condannare ma chi l'aveva lasciata lì.

Tanta indifferenza tra la gente presente in piazza, solo un ciclista e qualcun 'altro prova ad asciugare e a tamponare la chiazza d'olio.

Intanto svastiche e stelle a cinque punte ora spuntano anche sulla facciata laterale della chiesa del Rosario, in via Malta.