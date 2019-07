Avellino sempre più giù: PalaDelMauro senza corrente elettrica Sidigas morosa e chiamata a liberare l'impianto sportivo di contrada Zoccolari

Non solo l'addio alla Serie A di basket nel silenzio, ma si aggiungono altri dettagli negativi che vanno oltre il parquet. Si spengono le luci al PalaDelMauro. Blackout sportivo, ma anche tecnico. Stop alla fornitura di energia elettrica. L'Enel ha isolato l'impianto di contrada Zoccolari a causa dei mancati pagamenti da parte della Sidigas nel periodo di convenzione, terminata alcune ore fa. La proprietà della Scandone è chiamata a liberare gli uffici del palasport. Un passaggio, di fatto simbolico, con una situazione debitoria del club che sembra precludere un rilancio vero e proprio per la squadra irpina. L'ambiente rischia di scivolare dai sogni Scudetto al fallimento in meno di tre mesi. All'amministrazione comunale il compito di far rinascere quanto prima lo stesso PalaDelMauro, da leggere non più solo in chiave sportiva nei prossimi mesi.