"Pronti per l'emergenza. Non è cosi sicuro che vado via" Boccalone si prepara ad accogliere le ecoballe e sul suo addio cita Boskov

Tavolo in prefettura questa mattina sulla annunciata emergenza rifiuti in Campania che toccherà anche Avellino e provincia. Presenti, oltre al prefetto Maria Tirone, anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e l'amministratore unico di Irpiniambiente Nicola Boccalone.

“Allo stir di Pianodardine siamo pronti per fronteggiare l'emergenza che durerà quasi 40 giorni e inizierà i primi di settembre. Naturalmente le incognite, in una situazione del genere, sono sempre dietro l'angolo. Abbiamo predisposto tutto sul piano amministrativo per efficientare l'intervento. Siamo tranquilli"

"In quell'area abbiamo ospitato anche fino a 30.000 ecoballe, non sarà un problema averne tremila. I 35 giorni sono i tempi che ci sono stati comunicati dalla Regione, se dovessero sorgere problemi ci attrezzeremo. Il sito sarà adeguatamente sorvegliato e monitorato dalla forze dell’ordine”.

Boccalone si è soffermato anche sul suo futuro alla guida della società di via Cannaviello. "Non è cosi scontato che vada via e cita Vujadin Boskov. Andrò via a settembre? Non è poi sicuro, qualcuno diceva: rigore è quando arbitro fischia”.