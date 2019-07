"Al Padiglione Graziano nessuna emergenza" Lettera dal carcere. Scrivono i detenuti del Nuovo padiglione di Bellizzi

Lettera dal carcere. «Siamo alcuni detenuti del nuovo Padiglione del carcere di Bellizzi. Desideriamo con tutto il cuore dirvi che nell’istituto, dove noi viviamo per scontare la nostra pena, le celle sono a norma, pulite, materassi nuovi e bagni a disposizione. In tutto siamo una quarantina di permessanti (coloro che godono di permessi premi) e 42 lavoratori fissi, più quelli che si alternano ogni due mesi. Ringraziamo ogni giorno gli organi competenti e l’ispettore capo di reparto che ci dà sostegno. Negli ultimi giorni sono partite delle polemiche sulla mancanza di personale. L’educatrice fa un grande lavoro qui, ogni giorno. Insomma, la nostra lettera è per dire che non è vero che nel Padiglione Graziano le cose non funzionano. S’era anche detto che mancava l’acqua. Beh, l’acqua manca come in tante altre case nei momenti di emergenza. Anche da noi da un certo orario non abbiamo l’acqua. Però veniamo aiutati con delle taniche e casse d’acqua. Tutto ciò per dire che sono state trasmesse delle false notizie sul nostro Padiglione. Non c’è nessuna emergenza».