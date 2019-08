Due direttori, un cartellone: Ecco l'Avellino Summer Fest D'Agnese e Simioli presentano il cartellone di eventi del ferragosto in città

Con la conferenza spettacolo di Luca Abete stasera in piazzetta Agnes apre i battenti l'Avellino Summer Fest, il cartellone del Ferragosto avellinese. 33 luoghi per 50 giorni di eventi con il clou del 16 agosto quando sul palco del Corso Vittorio Emanuele salirà Ghemon. In mezzo tanti appuntamenti di rilievo: James Senese, Enzo Gragnaniello, Livio Cori, Eugenio Bennato, i comici di Made in Sud, solo per citare qualche nome..

Il logo della kermesse rimanda ai fuochi pirotecnici, un attrazione che ritornerà dopo un anno di assenza con location ancora da definire per un Ferragosto letteralmente esplosivo a giudizio del sindaco Festa.

Un cartellone, due direttori artistici. A Roberto D'Agnese il compito di coinvolgere tanti talenti irpini per la riscoperta delle proprie identità a Gianni Simioli quello di guardare a Napoli e al resto della Campania per ridare centralità in Regione ad Avellino capoluogo.

“Ci siamo ispirati a tre criteri – spiega D'Agnese – l'identità, la cultura e il benessere. C'è una forte matrice irpina con spettacoli e concerti che toccano tutto il teritorio cittadino, con grandi momenti di cultura che vanno dal teatro, alla danza e alla letteratura. Il benessere perchè abbracciamo tutte le fasce di età. Entrate in questo salotto e godetevi questo spettacolo.

Dobbiamo promuovere gli stati generali della Campania – gli fa eco Simioli - io alla radio lo faccio ogni giorno. Che senso ha fare chilometri e chilometri per andare altrove quando qui in Campania e ad Avellino abbiamo luoghi fantastici e un mare di verde che aspettano solo di essere sponsorizzati. Evviva le sagre, sono un patrimonio assoluto ma con questo cartellone ci apriamo a tutta la regione. Porterò migliaia di napoletani ad Avellino quest'estate”.