Abbattere il Tribunale? Gli avvocati avellinesi dicono sì Piace la proposta del sindaco Gianluca Festa

"La proposta del sindaco Gianluca Festa di abbattere il tribunale di Avellino e costruirne uno nuovo altrove è un idea percorribile". Lo sostiene Nello Pizza ex candidato sindaco, neo consigliere dell'ordine forense e in pole position per la presidenza.

“Era un'idea che avevo caldeggiato anche io nel mio programma elettorale all'epoca. Sarebbe una bellissima cosa perchè questa piazza andrebbe recuperata. Abbattere quest'edificio e creare una grande piazza che guardi al Carcere borbonico, magari costruendo anche un parcheggio interrato per risolvere un'altra grande emergenza di questa città credo sia una buona idea, attuabile e neanche in chissà quali tempi. Questo palazzo mostra tutti i segni del tempo e non è più funzionale, non risponde più alle esigenze degli addetti ai lavori".

Intanto in attesa di capire il suo futuro il tribunale è stato interessato da lavori di adeguamento sismico e al piano terra è stata sistemata una rampa per disabili un primo passo verso l'abbattimento delle barriere architettoniche. "E' stato creato il front office per gli atti da depositare ma quella parte della struttura era inaccessibile ai disabili. Un intervento che sicuramente andava fatto prima. Ora bisognerà sistemarne una anche nell'altro ingresso del tribunale”.

Ma la fotografia che ci restituisce il palazzo di giustizia è anche un’altra: scalini dissestati, rifiuti nelle aiuole e nei giardinetti. Incuria e poca manutenzione, primi indici della fatiscenza di questa struttura.