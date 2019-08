Giù dal terzo piano, migliora la 19enne di Avellino La tragedia quattro giorni fa in via Circumvallazione: buone notizie dal Moscati

Dopo quattro giorni di cure mediche serratissime e di alta specialità migliorano le condizioni della 19enne caduta giù da terzo piano ad Avellino. La giovanissima, nella caduta, riportò ferite gravissime, tra più fratture e una seria emorragia cerebrale. Ma dal Moscati arriverebbero notizie che fanno ben sperare e di un quadro clinico in lieve miglioramento. Una buona notizia, attesa tra preghiere e fervente attesa dalla comunità del capoluogo, rimasta sotto choc per quanto accaduto in pieno centro città. La ragazza si sarebbe lanciata volontariamente dal terzo piano dello stabile, dove viveva con i suoi familiari.

Il dramma si è consumato giovedì scorso. Dopo il tremendo impatto al suolo le urla e sirene dei mezzi dei soccorritori. Il parapiglia in via Circumvallazione c’è stato giovedì sera intorno alle 19,45. Uno choc per residenti e passanti, quando si sono resi conto che una ragazza di appena 19 anni era finita giù dal terzo piano. La prima ipotesi è quella del tentativo di suicidio. Si sarebbe lanciata dal balcone dell'abitazione di famiglia in via Circumvallazione, nello stabile che ospita anche gli uffici dell'Arpac e confina con il complesso del conservatorio Cimarosa.

Stando a quanto si apprende, ora le sue condizioni sarebbero in fase di miglioramento e l’intera città prega perché la ragazza possa riprendersi completamente e in tempi brevi.