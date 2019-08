Auto in fiamme, Raccordo Avellino-Salerno in tilt Brutta avventura per i passeggeri, ma nessun ferito

Auto in fiamme, raccordo in tilt nella domenica da bollino per rosso per il traffico su strade e autostrade d'italia verso il mare.Intorno all'una un'auto è stata avvolta dalle fiamme sul raccordo Avellino-Salerno. Traffico in tilt in direzione Salerno, poco prima dell’uscita per Baronissi.

Ad andare in fiamme una BMW ma, per fortuna, le persone a bordo della vettura non sono rimaste ferite. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.