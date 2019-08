Ripartono i lavori all'Autostazione. Air, 50 nuovi autisti De Luca conta di chiudere il cantiere per la primavera del 2020

Il governatore Vincenzo De Luca annuncia che ripartiranno i lavori nelle autostazioni di Avellino e Grottaminarda, sospesi rispettivamente dal 2010 e dal 2013.

“Ad Avellino i lavori sono fermi per via di un contenzioso con la ditta appaltatrice, abbiamo già speso 23 milioni di euro per gli interventi realizzati. Oggi è stata bandita una nuova gara, contiamo di consegnare la struttura entro la primavera del 2020. Ci saranno 30 stalli per la lunga sosta degli autobus, una superficie commerciale su 3 livelli di 6 mila metri quadri per 60 attività commerciali ma De Luca conta di collocarci anche uffici pubblici, d'accordo con il Comune di Avellino".

La struttura di Grottaminarda potrà contare invece su 20 stalli per la sosta lunga dei bus e una superficie commerciale su 3 livelli. L’impegno complessivo è di 28 milioni di euro tra fondi regionali ed investimenti di Air.

Presentato anche il piano di assunzioni di 50 autisti ad Air mobilità, l’azienda dei trasporti irpini. Le unità da assumere, compresi gli amministrativi, arriveranno fino a 80, tra ex precari e nuovi ingressi. Nella selezione pubblica verranno assegnati più punti a coloro che hanno già lavorato per aziende di trasporto.

E la Regione assicura che non ci saranno più bus obsoleti e fatiscenti che si fermeranno per strada. "Questo avviene perchè non si è mai investito - precisa il Delegato ai Trasporti Cascone - L’ultimo acquisto risale al 2003. Ora abbiamo preso 2000 bus. Nei programmi acquisti di mezzi anche dalla ex Irisbus".

E infine la notizia che Air parteciperà in Ati insieme a Bus Italia e Sita Sud all'imminente gara per il trasporto pubblico locale.