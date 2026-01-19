"Basta strade rotte, muoversi ad Ariano, non deve essere un rischio" L'appello di Liberi e Forti

"Basta strade rotte, muoversi ad Ariano, non deve essere un rischio". E' l'appello di Liberi e Forti sulla precarietà in cui versano le strade cittadine, comunali e proviciali.

Dalla statale 90 delle puglie, zona Cardito, San Pietro, Maddalena a diverse zone rurali. Molte arterie - denuncia il gruppo politico arianese - sono state interessari da lavori senza che il ripristino della sede stradali.

E con la scarsissima illuminazione, amaro capitolo a parte anche questo, i rischi sono davvero notevoli. I danni alle autovetture sono ingenti. Dalla famigerata contrada Creta ad Anselice, Pianotaverna, Pignatale, Cesine, la stessa strada provinciale che porta a Cerreto, Patierno, Casone dai due svincoli Manna al territorio di Villanova del Battista e Flumeri, Montagna, l'intero tratto della provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. Sono sono alcune delle zone più a rischio ma l'elenco è davvero lunghissimo.