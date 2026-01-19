"Basta strade rotte, muoversi ad Ariano, non deve essere un rischio"

L'appello di Liberi e Forti

basta strade rotte muoversi ad ariano non deve essere un rischio

Un lungo elenco di strade ad altissimo rischio...

Ariano Irpino.  

"Basta strade rotte, muoversi ad Ariano, non deve essere un rischio". E' l'appello di Liberi e Forti sulla precarietà in cui versano le strade cittadine, comunali e proviciali.

Dalla statale 90 delle puglie, zona Cardito, San Pietro, Maddalena a diverse zone rurali. Molte arterie - denuncia il gruppo politico arianese - sono state interessari da lavori senza che il ripristino della sede stradali.

E con la scarsissima illuminazione, amaro capitolo a parte anche questo, i rischi sono davvero notevoli. I danni alle autovetture sono ingenti. Dalla famigerata contrada Creta ad Anselice, Pianotaverna, Pignatale, Cesine, la stessa strada provinciale che porta a Cerreto, Patierno, Casone dai due svincoli Manna al territorio di Villanova del Battista e Flumeri, Montagna, l'intero tratto della provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. Sono sono alcune delle zone più a rischio ma l'elenco è davvero lunghissimo.

